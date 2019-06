L'insoutenable seconde mi-temps des supporters du VRDR

Romans-sur-Isère, France

On peut dit que les rugbymen du VRDR ont fait vibrer leurs supporters jusqu’au bout. Après une magnifique entame de match et trois essais inscrits, la victoire semblait presque acquise et les fans présents devant l'écran géant de Romans-sur-Isère ce samedi soir criaient presque victoire.

Malheureusement pour eux, face à Rouen, la configuration du match a totalement changé en seconde mi-temps. "On avait mal au ventre", admet Frédérique qui s'est rongée les ongles pendant ces dernières longues minutes. "On y croyait jusqu'au bout, que ça allait passer. Finir comme ça à la 84ème minute, ça n'est pas possible, peste Tristan. Une finale ça se joue jusqu'à la dernière seconde".

Les Drômois se sont en effet inclinés 25 à 30 à la dernière minute, dans les arrêts de jeu. Au moment où Corentin Brutus inscrit l'essai de la victoire pour Rouen, c'est le ciel qui tombe sur la tête des supporters : "La défaite est amère, concède Valentin. Mais le plus important c'est de monter en Pro D2. Ils ont rempli le contrat, il manquait la cerise sur le gâteau".

Une défaite qui n'entache en rien l'exceptionnelle saison du VRDR, selon Martin : 25 matchs et 24 victoires. "Ils sont rentrés dans l'histoire et ils le resteront avec cette saison qu'ils ont menée, c'est certain", assure-t-il.

