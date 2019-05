L'installation très polémique de capteurs sonores est repoussée à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

L'installation, prévue ce jeudi 9 mai, de capteurs sonores dans la ville de Saint-Etienne n'aura pas lieu. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) souhaite disposer d'informations complémentaires pour valider le dispositif très polémique.

à lire aussi La ville de Saint-Étienne va installer des micros dans la rue pour assurer la sécurité d'un quartier

La Ville s'explique dans un communiqué envoyé ce mardi " Saint-Etienne pensait disposer de toutes les autorisations nécessaires afin de procéder au déploiement des capteur [...] Ce n'est pas le cas et la ville de Saint-Etienne exposera, dans les prochains jours, l'ensemble des données techniques demandées permettant de lever les dernières interrogations légitimes".

à lire aussi Saint-Étienne : les micros du quartier Tarentaize installés la semaine prochaine

La Ville rappelle qu'un capteur sonore "permet de repérer un bruit anormal sur l'espace public (bris de glaces, crissement de pneus, cris), alertant l'agent de vidéosurveillance qui peut ensuite, orienter la caméra en conséquence, en direction de la source du bruit pour une analyse plus efficace et plus rapide de la situation".