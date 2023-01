L'installation de nouveaux habitants booste la démographie de Drôme-Ardèche

Il y a deux façons pour qu'une population augmente, le solde naturel-il faut qu'il y ait plus de naissances que de décès- et le solde migratoire : il faut qu'il y ait plus d'habitants qui viennent s'installer que d'habitants qui partent.

De nouveaux habitants

En Ardèche, c'est le seul solde migratoire qui permet à la population de croître. Le solde naturel est négatif : il y a plus de décès que de naissances.

Dans la Drôme, ce sont les deux phénomènes qui font augmenter le nombre d'habitants. Il y à la fois plus de naissances que de décès mais il y a surtout un apport de population. Plus de gens qui viennent habiter que d'habitants qui quittent la Drôme.

La périphérie des villes et le Sud

Cette augmentation profite d'abord aux villes et leur périphérie : la croissance de la population est notable à Montélimar, Aubenas ou encore au Teil. A Aubenas, la progression est importante dans deux communes proches : Saint-Etienne-de-Fontbellon et Vesseaux.

Valence gagne à nouveaux des habitants avec 64 300 valentinois. La population de Romans-sur-Isère baisse à nouveau pour cette période 2014/2020 de 0,3%.

Le sud de nos deux départements est également en forte croissance : c'est le cas de la vallée de la Drôme de Livron à Die, de l'agglomération de Montélimar, de la communauté de communes Drôme Sud Provence, C'est la même chose dans le Sud Ardèche : les communautés de communes Rhône Coiron, Berg et Coiron, des gorges de l'Ardèche, des Vans et de Beaume-Drobie gagnent des habitants. En revanche, les secteurs de la montagne ardéchoise ou encore des Boutières perdent des habitants.