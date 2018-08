Montpellier, France

L'institut anti poux de Montpellier marche à plein régime à quelques jours de la rentrée. Les enfants ont passé les vacances entre copains, cousins, dans les centres aérés, les colonies passant parfois des heures dans les piscines. Sachant que les poux sont d'excellents nageurs, les têtes rentrent des deux mois d'été infestées de poux et de lentes.

Un traitement 100 % naturel

Les parents arrivent à l'institut en ayant tout essayé. Ici, on propose un traitement 100 % naturel puisque les poux deviennent de plus en plus résistant aux produits vendus en pharmacie. On aspire d'abord les cheveux sur lesquels il y a des poux, puis on passe le peigne pour dégrossir et enfin, on enlève les dernières lentes à la main. Un produit à base de coco et d'huiles essentielles est également appliqué. Le tout pour un forfait allant de 30 euros à 80 euros selon la longueur des cheveux.

L'aspirateur à poux © Radio France - Claire Moutarde

Les clients repartent de Kid's poux après plusieurs rendez-vous avec pas mal de conseils et moins d'idées reçues :

Les idées reçues et les conseils de kid's poux