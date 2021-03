S'offrir un dîner étoilé en click'n collect et lutter contre le cancer, c'est l'idée du "dîner des chefs à la maison" monté par l'institut Sainte-Catherine d'Avignon et 32 chefs.

L'institut du cancer d'Avignon Provence propose un don gourmand et généreux

Le menu à 100 euros peut être commandé sur le site de l'Institut du cancer Avignon Provence. Les commandes doivent être passées avant le 12 avril. On pourra ensuite aller chercher son panier les 16 et 17 avril. Le retrait se fait soit à Sainte-Catherine (250, chemin de Baigne-pied à Avignon), soit chez Helen traiteur à Morières-lès-Avignon. À noter que la somme est défiscalisable.

En bonus, de petits films pédagogique réalisés avec les chefs

Dans le panier écoresponsable, on trouvera un menu concocté par l'équipe de chefs, menu qui propose, des amuses bouches au dessert, des gourmandises telles que les asperges, les truffes, et la pintade sans oublier le dessert spécialement concocté pour l'occasion : le Syracuse à base de citron vert et de pistaches. Un choix de vins est également disponible.

Le bénéfice, soit 50 euros par panier, servira à financer les installations de confort qui vont être installées au sein de l'unité de soins palliatifs que l'institut Sainte-Catherine va inaugurer à la mi-mai.