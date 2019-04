L'intégration des handicapés commence avec un duo

Travail et handicap ne sont pas incompatibles.

Vaucluse, France

Imaginé en Irlande il y a 11 ans ce principe est aujourd'hui décliné dans toute l'union européenne et en France c'est la deuxième édition qui en train d'être préparée. Elle a été lancée par la secrétaire d'état chargée des personnes handicapées et tous les services de l'état sont mobilisés.

Dépasser les préjugés, découvrir des talents.

Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la moyenne. En Vaucluse on estime que 20 000 adultes sont en situation de handicap et qu'un quart d'entre eux sont inscrits à pôle emploi. Alors que la loi prévoit une obligation d'emploi de 6% dans la réalité ce taux dépasse à peine les 3%. Les inscriptions des parrains et des filleuls se font sur la plateforme www.duoday.fr avant le 6 mai minuit.

Le reportage de France Bleu Vaucluse :