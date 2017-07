L'intégration des réfugiés et demandeurs d'asile sans problème à Chinon

A Paris ou à Calais, l'Etat et les municipalités ne veulent pas voir se ré-installer durablement des migrants dans des campements sauvages insalubres. déjà lors de l'évacuation des "jungles" de Calais, les migrants avaient été répartis en France, certains sont arrivés à Chinon. Intégration réussie.

la capacité d'accueil est de 80 personnes maximum et c'est l'association Lire et Dire qui doit le faciliter l'arrivée et l'intégration par le biais de l'apprentissage de la langue française. Ils sont hébergés dans des appartements de Val Touraine Habitat.

Et l'association a bien compris qu'apprendre le français, c'était long et fastidieux parfois pour ces afghans, irakiens ou syriens, les formateurs ont donc proposé aussi l'intégration par le foot pour les jeunes hommes

Certains ont décidé de s'installer à Chinon

Mohamed vient d'Afghanistan, il maîtrise déjà plus que les rudiments du français : "j'aime beaucoup, c'est une ville calme et cette ville par son calme me rappelle ma ville en Afghanistan". Pour Mehdi, tout l'enjeu est de réussir à faire aussi bien que son fils Abdelkhader qui lui parle déjà très bien le français et parfois dit-il il a maintenant du mal à comprendre tout ce que dit son fils. Une intégration réussie donc pour ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont fui leur pays en guerre et ont cherché asile en France.

Calais un très mauvais souvenir

Pourtant leur premier contact avec la France n'avait pas été à la hauteur de leurs espérances pendant les milliers de kilomètres qui les amenaient vers l'Europe. Amzy a passé seulement 4 mois à Calais, mais il en a de très mauvais souvenirs _:"Calais ce n'était pas bien" d_it-il "il y avait beaucoup de problèmes, rien à manger, rien pour se loger".

Et pour leur faire oublier ces premières semaines ou ces mois difficiles, les formateur de l'association Lire et Dire ont tissé des liens avec les demandeurs d'asile et les réfugiés. Ils les ont invités chez eux, ils les ont accompagnés à des concerts, les ont invités à partager des repas parfois préparer par les migrants eux-mêmes. La connaissance explique Christiane Rigaux la présidente de l’association Lire et Dire, s'est donc faite dans les deux sens, cela a facilité l'apprentissage de la langue grâce à cette socialisation et à cette familiarité.

Mehdi a déjà obtenu son statut de réfugié, il va donc pouvoir s'installer dans un nouvel appartement avec son fils et sa femme qui attend un deuxième enfant : il pourra toujours compter sur l'association pour l'accompagner dans sa nouvelle vie à Chinon.