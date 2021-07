L'intégration par la cuisine avec le Refugee Food Festival qui revient à Dijon

A Dijon, la deuxième édition du Refugee Food Festival débute ce lundi 5 juillet 2021. Pendant une semaine, cinq restaurants font travailler en cuisine des chefs dijonnais et des personnes réfugiées. Avec une mission : lever les préjugés et favoriser leur insertion professionnelle.

L'insertion par la cuisine : voilà le maître-mot du Refugee Food Festival. Un festival qui se tient pour la deuxième fois à Dion et qui débute ce lundi 5 juillet 2021 dans les cuisines du restaurant, Parapluie, rue Monge. Son chef, Chern Hwei Gan va proposer ce jour-là au menu une cuisine aux saveurs péruviennes avec un menu concocté avec Luis Angel Ramirez Gamarra. Au total, cinq restaurants ou établissements participent à cet événement. Le but c'est de faire travailler en cuisine des chefs dijonnais et des personnes réfugiées engagées dans les métiers de la restauration et de préparer des recettes de leurs pays.

Lever les préjugés sur les personnes réfugiées

La vocation du festival c'est de mettre en avant le savoir-faire de ces cuisiniers réfugiés, et de lever les préjugés, pour favoriser leur insertion professionnelle. Parmi les participants Mohammad, chef-cuisinier Syrien de 57 ans. Il a travaillé en Syrie, au Liban et en Jordanie. Il est arrivé à Dijon grâce à l'UNICEF avec femme et enfants il y a cinq ans, après avoir fui leur pays en raison de la guerre. "Ce n'est pas facile mais j'ai envie de travailler ici,d'apprendre à parler le Français. On apprend toujours dans la vie et j'aimerais aussi vous faire découvrir notre cuisine et nos spécialités."

Favoriser l'insertion professionnelle de ces chefs réfugiés

L'autre objectif de la manifestation, c'est d'aider ces chefs réfugiés à trouver du boulot. Et surtout tenter de changer l'image que certains français peuvent avoir d'eux, explique Charlotte Paget, l'une des organisatrices du festival à Dijon. "Ce festival permet à ces personnes réfugiées via la cuisine de faire découvrir leur patrimoine culinaire, c'est un partage autour de la cuisine."

"C'est un tremplin professionnel pour ces chefs réfugiés" -Charlotte Paget, l'une des organisatrices du Refugee Food Festival à Dijon

Première participation pour la Péniche Cancale

C'est la première participation pour la Péniche Cancale. _"L'année dernière on s'était un peu loupé" regrette Aurore Schaferlée, "mais cette année c'est la bonne et avec Daniel on va cuisiner" explique l'une des deux chefs de cuisine de la Péniche. Au menu : "une galette érythréenne"_ élaborée avec Daniel, un réfugié Erythréen. Sans doute né au mauvais endroit au mauvais moment après une vie d'errance, c'est en 2019 qu'il a débarqué à Dijon. Depuis il a suivi une formation de commis de cuisine et espère avoir une meilleure vie et un emploi grâce à ce festival.

Daniel, réfugié Érythréen, a suivi une formation comme commis de cuisine et place beaucoup d'espoirs dans sa première participation à ce festival. © Radio France - Thomas Nougaillon

Vous pouvez tester ces repas fabriqués à plusieurs mains mais aussi rencontrer ces chefs engagés tout au long de la semaine. Voilà la programme :

Lundi 5 juillet rendez-vous au Parapluie rue Monge pour une cuisine péruvienne avec Luis Angel Ramirez Gamarra

Mercredi 7 juillet rendez-vous à la Cuisine flottante à bord de la Péniche Cancale pour une cuisine érythréenne avec Daniel Desta Rede

Vendredi 9 juillet à La Maison Phare de la Fontaine d'Ouche, atelier de cuisine syrienne avec Mohammad Wadah Hassan Bel

Samedi 10 juillet rendez-vous à Betterave, rue Lamonnoye pour une cuisine saoudienne avec Jamal Abdallah Albakar

Dimanche 11 juillet c'est le Bistrot des Halles qui s'y colle, dans le cadre du Brunch des Halles, cuisine syrienne avec Mohammad Wadah Hassan Bel

Porté à la base par un collectif citoyen créé à Paris en 2016, le Refugee Food Festival existe aujourd'hui dans dix villes à travers la France et 21 dans le monde.

