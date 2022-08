L'intégration exemplaire d'une famille ukrainienne avec dix enfants à Anduze

Cela fait six mois, jour pour jour ce mercredi 24 août 2022, que la guerre a éclaté en Ukraine. Hasard de calendrier, c'est aussi le jour anniversaire de l'Indépendance de l'Ukraine (24/09/1991). Ces six derniers mois, bon nombre de familles ukrainiennes ont fui la guerre, ont cherché leur vie ailleurs. Sept millions sont venus en France. D'abord temporairement et puis, peut-être, pour plus longtemps. France Bleu Gard Lozère vous raconte l'histoire d'une grande famille ukrainienne : celle d'Olga, Jenia et leurs dix enfants, âgés de 2 à 18 ans.

Rencontre à Anduze (Gard) avec une grande famille ukrainienne : Olga, Jenia et leurs dix enfants, de 2 à 18 ans. Copier

Le père a été autorisé à partir justement parce qu'il a beaucoup d'enfants. La famille a fui Odessa. Elle est passée par les camps de réfugiés en Pologne avant de trouver un nouveau chez eux, chez nous, dans le Gard à Anduze, en mai dernier.

La famille a été très bien accueillie par le voisinage du quartier du Poulverel, sur les hauteurs d'Anduze, dans cette rue au nom si évocateur : le chemin de l'amitié.

Dans la piscine de Brigitte, à Anduze (Gard) © Radio France - Juliette Pierron

La piscine de la maison d'à côté, c'est celle de Brigitte. Et elle en fait profiter autant que possible les enfants. Certains ont déjà appris à nager. Elle les aide aussi. "Ma rencontre avec cette famille est incroyable. J'ai été tellement triste d'apprendre cette guerre à nos portes. J'avais envie de faire quelque chose à ma façon. Les voir heureux, ça m'a rendu joyeuse."

"Les enfants m'ont dit : veux-tu être notre grand-père ? J'ai dit 'très volontiers'. Forcément ça bouleverse. Je n'avais plus de famille, j'en ai trouvé une. Mon cœur est débordant d'amour pour eux, je reçois la même chose de leur part, on ne peut pas rêver mieux". André, un voisin, veuf depuis 2 ans et sans enfants

La maire d'Anduze Geneviève Blanc leur a mis à disposition une maison qui leur a été léguée par son ancienne propriétaire. "On a le projet, peut-être à long terme, de déménager ici le centre de loisirs. Mais tout ça est à l'étude. Et... est arrivée la guerre en Ukraine. On s'est organisé sur Anduze pour accueillir des familles d'Ukrainiens. Et justement cette maison pouvait accueillir cette famille puisqu'ils sont nombreux".

"Tous ces enfants font vivre le quartier de manière très joyeuse, c'est très bien !" La maire d'Anduze Geneviève Blanc

"Tout le monde a contribué. Et ça s'est passé naturellement" La maire d'Anduze Geneviève Blanc Copier

Même s'ils comprennent le français, les enfants répondent encore en russe, leur langue maternelle. La France, c'était le rêve des parents, alors d'un côté, ils sont heureux... Olga, la mère de famille : "Tout le monde en Ukraine me demande comment ça se passe en France. Et je leur réponds que je suis ici comme chez moi. Nous sommes très bien entourés". Il y a quelques semaines, Olga a obtenu un CDD de deux mois à la plonge d'un restaurant du centre d'Anduze.

Jenia et Olga ont trouvé du travail dans le Gard. Copier

Le père, Jenia, est mécanicien à Sauve jusqu'à février prochain. Un début de stabilité.

Sur le passé, la famille reste pudique, mais le cœur, lui, parle... et la chanson que les enfants se plaisent toujours à chanter reste, sans hésiter, l'hymne ukrainien.