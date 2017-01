L'interdiction de fumer dans tous les lieux publics a dix ans

L'interdiction de fumer dans les lieux publics est entrée en vigueur il y a dix ans ce mercredi. Les deux tiers des Français sont favorables à la mesure. Mais 6 % estiment que la loi va trop loin.

L'interdiction totale de fumer dans les lieux publics date du 1er février 2007, sauf dans les bar-tabacs, restaurants et discothèques, qui ont disposé d’un délai jusqu’au 1er janvier 2008.

Les deux tiers des Français soutiennent l'interdiction

D'après un sondage, les deux tiers des Français soutiennent la mesure. Un quart jugent même que la mesure ne va pas assez loin, selon un sondage CSA publié mardi. Dans le détail, 65% des Français pensent que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, prise en 2007, est "bonne et suffisante". 29% sont prêts à aller plus loin en étendant l'interdiction aux lieux ouverts comme les parcs ou les rues, un pourcentage qui atteint 40% chez les plus de 65 ans. Les femmes sont pour leur part légèrement plus nombreuses que les hommes (67% contre 63%) à approuver l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Pour 6% des Français, la loi est trop prohibitive

En revanche, 6% des personnes interrogées pensent en revanche que la loi actuelle va trop loin.