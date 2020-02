L'interdiction de fumer devant les écoles bientôt étendue à une trentaine d'écoles du Sud-Ouest de la Somme

Oisemont, France

"C'est la première fois en France qu'une communauté de communes s'engage ainsi", se félicite Isabelle de Waziers, vice-présidente de la communauté de communes Somme-Sud-Ouest, invitée de France Bleu Picardie ce vendredi matin. Le 24 février, les 32 communes de l'intercommunalité qui ont une école primaire ou maternelle sur leur territoire vont signer une convention avec la Ligue contre le cancer de la Somme, pour interdire de fumer devant l'entrée des écoles.

"Votée à l'unanimité, même par des fumeurs !"

"C'est très important de montrer la sensibilité que nous avons par rapport au risque du tabac. Je suis chercheure en cancérologie, et je sais combien les dégâts liés au tabac sont importants, et surtout dans les Hauts-de-France. Il nous a paru nécessaire d'afficher cette lutte contre le tabac, et protéger les enfants", explique Isabelle de Waziers : "La convention a été votée à l'unanimité, même par des fumeurs ! On va l'envoyer aux maires, et dès qu'on aura reçu la délibération du conseil municipal, on mettra la signalétique à l'entrée des espaces sans tabac. C'est la première fois qu'une telle décision est prise au niveau d'une communauté de communes en France".

"Les élections pourraient causer un peu de retard"

"Le gros problème pour la mise en place rapide de ces espaces, c'est le renouvellement des conseils municipaux. Ils ont le modèle, donc soit ils font une réunion avant les élections, soit il faudra attendre les nouveaux conseils fin mars." Le système se base sur l'idée de l'incitation, et de la pression par les pairs : "Les enfants et parents qui regardent quelqu'un fumer sous le panneau vont pousser la personne à éteindre sa cigarette, j'en suis convaincue". A Poix-de-Picardie, où les panneaux sont déjà installés depuis plusieurs mois, le résultat est probant : "Ca marche très très bien, ça a été très bien accepté, donc on a décidé de l'étendre à toute la communauté de communes".