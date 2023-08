L'interdiction de la baignade dans le Lac du Coiroux est "une catastrophe"

L'interdiction est tombée le 13 juillet : le développement des cyanobactéries, ces trop fameuses algues bleues, a dépassé la norme autorisée. Terminée donc jusqu'à nouvel ordre la baignade dans le lac du Coiroux à Aubazine. Un coup dur pour les touristes et pour les gérants des différentes activités proposées par le complexe touristique. En attendant le résultat de nouvelles analyses ce mercredi soir, jeudi au plus tard, beaucoup regardent donc la plage déserte avec un peu d'amertume.

On vient pour le lac

Au camping notamment où, même si la piscine fait un peu mieux passer la pilule. beaucoup de résidents sont là surtout pour le lac comme Virginie et Johan, venus avec leur petit garçon du Puy-de-Dôme. "Le choix du camping a été déterminé par la présence de ce lac, confie Virginie*. Quand on arrive et que le lac est interdit à la baignade ça met un petit coup"*. Alors comme les autres campeurs le couple fait bon cœur contre mauvaise fortune et profite tout de même de la plage pour faire des châteaux de sable avec leur fils.

80 % de chiffre d'affaires en moins

Quelques promeneurs arpentent également la plage quasi déserte. Mais pas de quoi cependant remplir le Bar de la Plage. Pour Jean-Louis Licardi le gérant c'est 80 % de chiffre d'affaires en moins. "C'est une catastrophe. Nous on s'appuie sur la baignade. Pas de baignade, pas de touristes, pas de clients ! De fait toutes les activités proposées sur le site s'en ressentent. Même l'accrobranche. "Un coup dur" pour le syndicat du Coiroux confie sa présidente Christèle Coursat. "Ça tombe vraiment mal. .On a eu quinze jours de pluie. Maintenant la chaleur revient et on a ces cyanobactéries !" Pour compenser un peu la perte d'activité des professionnels du site, le syndicat propose exceptionnellement ce 15 août un grand feu d'artifice et un bal sur la plage.

