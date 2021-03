Les bars du quai Duperré et du quai Valin vont devoir prendre leur mal en patience : l'interdiction de vendre de l'alcool sur le Vieux-Port de La Rochelle est prolongée jusqu'au 6 avril. Depuis le 4 mars, déjà les établissements devant lesquels se formaient des attroupements n'ont plus le droit de vendre de boissons alcoolisées. L'interdiction courrait jusqu'à ce dimanche, elle vient d'être prorogée. L'arrêté a été signé vendredi soir.

Le préfet Nicolas Basselier justifie sa décision par une dégradation de la situation sanitaire : "Le taux d'incidence continue d'augmenter défavorablement depuis la fin du mois de février" (107 cas pour 100 000 habitants le 16 mars). La part du variant anglais a aussi "considérablement augmenté". Il représente désormais 83% des cas positifs.

Cette situation, en particulier dans l'agglomération de La Rochelle "justifie que des mesures visant à limiter les interactions sociales et les contacts à risques soient prises" écrit le préfet. D'où une nouvelle interdiction de vendre de l'alcool pour les bars du quai Valin et quai Duperré, à partir de ce dimanche, jusqu'au 6 avril.

La consommation d'alcool favorise selon la préfecture le non respect des gestes barrières et de la distanciation, or "depuis le 4 mars aucun phénomène de consommation d'alcool sur la voie publique n'a été constaté sur le secteur du Vieux-Port".