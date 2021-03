L'Intermarché de la Grand-Combe fermé par mesure administrative

Le 24 septembre 2020, la commission de sécurité de la sous-préfecture d'Alès avait émis un avis défavorable en raison des risques d'incendie et de panique à l'Intermarché de la Grand-Combe. 15 observations avaient été faites et auraient dû être prises en compte par la direction du magasin. Selon la mairie, elle n'a rien fait jusqu'à présent. Compte tenu que "le niveau de sécurité n'est pas satisfaisant et met le public en danger", la sous-prefecture d'Alès a demandé la fermeture immédiate du magasin. Un arrêté de fermeture a donc été pris à compter de ce mercredi, 19 heures. Il a été notifié à Intermarché par les gendarmes. "La réouverture de l'établissement ne pourra intervenir qu'après le passage de la commission de sécurité constatant la réalisation des mesures préconisées."