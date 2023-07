L'international féminin de pétanque de Palavas-les-Flots fête sa dixième édition et fait le plein de talents !

"Il y a 10 ans on me disait fou, aujourd'hui les inscriptions ont été complètes en 10 minutes et la liste d'attente est longue", se réjouit Gilles Bonutti, le président de Palavas pétanque. Il est à l'initiative de l'international féminin de pétanque de la station balnéaire. L'évènement a démarré ce jeudi 27 juillet et se termine ce dimanche. Les joueuses s'affrontent dans les trois catégories en tête-à-tête, doublette ou triplette. Parmi les participantes, on retrouve les équipes d'une quinzaine de pays du monde comme le Mexique ou encore le Japon.

On se prépare à Palavas pour les prochains championnats

"C'est un rendez-vous international incontournable pour les équipes", souligne David Le Dantec, sélectionneur de l'équipe de France féminine et masculine. Il ne louperait cette compétition pour rien au monde et pour plusieurs raisons. "C'est un moyen de mesurer, jauger les filles et leur état de forme", détaille-t-il. Il ajoute : "Elle joue aussi leur sélection pour les prochains championnats du monde de novembre en Thaïlande." Même s'il nuance ses propos, car "il ne faut pas mettre de pression et sans plaisir pas de performance". Et c'est aussi un moyen de se comparer à ses adversaires, d'observer leurs points forts et faibles en prévisions des compétitions à venir.

Sur les terrains, on croise aussi les jeunes espoirs de l'équipe de France féminine de pétanque. Maëlle Picard et Océane Bodenghem sont coéquipières et sont sorties de leur pool ce vendredi. "On est contente mais ensuite on va devoir affronter l'équipe qui est arrivée en demi-finale de championnat de France la semaine dernière. Elles sont en pleine ascension, il faut qu'on les arrête", s'amuse Maëlle.

Les joueuses jouent leur sélection

Les deux boulistes aiment ce sport pour la concentration et son aspect mental tout aussi important que physique. Elles ont l'ambition de décrocher une sélection pour les championnats d'Europe espoir en octobre prochain. "On essaie de pas trop y penser, mais ça reste un bon moyen de juger les adversaires et les dangers qu'elles représentent pour la suite", souligne Maëlle.

L'entrée est gratuite et l'international féminin de pétanque se déroule juste derrière les arènes de Palavas-les-Flots. Dimanche se jouent les finales de la compétition.

L'équipe d'Espagne joue sur le carré d'honneur. © Radio France - Julia Beaufils

Les jeunes espoirs de la pétanque Française. © Radio France - Julia Beaufils