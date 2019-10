Le réseau de téléphone mobile s'améliore, Internet va plus vite, mais les zones blanches demeurent

Orange reste en tête pour la neuvième année consécutive au classement de l'Arcep. Mais l’autorité de régulation des télécoms observe toujours des disparités d'une région à l'autres et selon que l'on soit sur la route, dans le train, ou sur un site touristique.

Orange sur la route, Bouygues dans les musées

Le gendarme des télécoms a effectué plus d'un million et demi de mesures partout en France, sur les principales routes et autoroutes, les lignes de TGV, d’Intercités, de TER, de Transilien et même de métro ainsi que sur 50 lieux touristiques les plus fréquentés de France.

Bouygues se révèlent très performant à la campagne et sur les lieux touristiques (musées, châteaux, parcs d’attractions). On capte également très bien Free dans certaines zone reculées. Mais si vous faite de la route ou que vous prenez régulièrement le train le meilleur réseau c'est Orange.

La carte officiel de la couverture prés de chez vous, dans votre commune est en ligne : https://www.monreseaumobile.fr

Internet va deux fois plus vite dans les campagnes

D'une manière générale le débit moyen, c’est-à-dire la vitesse d’Internet sur téléphone, a augmenté de 50% en un an, selon ces mesures (45 Mbit/s contre 30 Mbit/s en 2018, cela revient à télécharger un album de musique en deux minutes contre trois minutes il y a un an).

Le débit a même doublé dans les zones rurales (28 Mbit/s contre 14 en 2018).

Zones blanches : seules trois nouvelles antennes sur 5.000 prévues

Depuis la signature du "New Deal mobile" entre l’Etat et les opérateurs il y a bientôt deux ans, seules trois nouvelles antennes ont commencé à émettre dans les campagnes sur les 5.000 prévues pour les 485 zones blanches selon les décomptes du ministère note les Echos.

Seuls 32 pylônes sont sortis de terre mais 29 n’émettent aucun signal. Et pour un tiers de ces sites, aucun bail n’a encore été signé.

L’Arcep avait adressé une "mise en demeure anticipée" aux quatre opérateurs cet été mais officiellement il n'y a pas de retard puisque la date butoir prévu par le « New Deal » court jusqu'à juin prochain.