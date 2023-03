Réforme des retraites : l'intersyndicale annonce trois nouvelles mobilisations en Vaucluse

L'intersyndicale de Vaucluse veut prolonger la "formidable mobilisation sociale contre le recul de l’âge légal à 64 ans et l'allongement des trimestres de cotisation". Pour refuser cette "réforme des retraites brutale, injuste et injustifiée pour l’ensemble du monde du travail", les syndicats de Vaucluse organisent plusieurs rassemblements. L'intersyndicale appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grèves et manifestations le jeudi 23 mars prochain.

ⓘ Publicité

- Samedi 18 mars : 11h00, rassemblement hôtel de ville – Avignon.

- Lundi 20 mars : 19h00 descente aux flambeaux unitaire – Palais des papes vers la cité administrative.

- Mardi 21 mars : 7h00 à 8h30 tractage unitaire carrefour rocade route de Marseille.

- Jeudi 23 mars : 10h00 manifestation unitaire - porte Sainte-Dominique jusqu’à la préfecture.