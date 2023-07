L'intra-muros interdit aux voitures entre midi et 2 heures du matin pendant le festival d'Avignon

A partir de mercredi 5 juillet, les voitures ne franchissent plus les remparts d'Avignon. De midi à 2 heures du matin, l'intra muros devient piéton. Les commerçants et les habitants pourront entrer en ville car des lecteurs de plaques d'immatriculation filtreront les accès.

4.000 places de parkings sont prévues pour le stationnement des festivaliers et des touristes.

Accès réglementé en centre-ville

5 portes d’entrée, avec filtrage par lecture de plaque

République

Saint-Michel,

Thiers

Saint-Dominique

Saint-Lazare

7 portes de sortie

Saint-Lazare

Magnanen

Limbert

Saint-Joseph

l’Oulle

Saint-Charles

Saint-Dominique

3 portes d’accès uniquement aux secours et urgence :

Ligne

Rhône

Saint-Roch

4.110 places en parking-relais avec navettes régulières vers le centreville disponibles : parkings de l’île Piot, des Italiens, de l’Amandier, Carrefour-Courtine, René Char, Avignon Nord et Saint-Chamand (payant) Horaires et fréquences : orizo.fr

350 places de parking « Festival » : parkings de la Foire, Trillade, Place du Marché, Mairie annexe Sud-Rocade, de l’Épi