Bien-être au travail : "Les massages en entreprises sont de plus en plus demandés", Marie Agay, réflexologue

Quatre salariés sur dix disent souffrir de stress au travail, un chiffre qui ne change pas depuis une dizaine d'années. Alors certaines entreprises poitevines mettent en place des ateliers détente ou sport. Marie Agay, réflexologue et masseuse en entreprise, est l'invité de France Bleu Poitou.

Pratiquer le yoga entre midi et deux, aller courir avec ses collègues à la fin de la journée, ou se faire masser sur son lieu de travail... De plus en plus d'entreprises proposent aujourd'hui des ateliers à leurs salariés, pour lutter contre le stress au travail. A l'occasion de la 14ème semaine pour la "qualité de vie au travail", Marie Agay, réflexologue et masseuse entreprises est l'invité de France Bleu Poitou.

"Ces massages assis sont de plus en plus demandés par les patrons, car ils ont de nombreux effets corporels et psychiques." Marie Agay, réflexologie à Poitiers

"Je me déplace directement sur le lieu de travail, avec une chaise ergonomique, un peu de musique et des huiles essentielles, détaille la réflexologue. Et ensuite 15 à 20 minutes suffisent pour pratiquer un massage détente." Marie Agay intervient ainsi depuis quatre ans. "Je vois vraiment la demande augmenter, souligne-t-elle. C'est-à-dire, que les patrons constatent les bienfaits. En terme d'ambiance, de détente physique, de cohésion... Beaucoup nous parle aussi d'une meilleure rentabilité et d'une plus grande motivation."

Marie Agay pratique ces massages dans toutes sortes d'entreprises. "Des sites industriels, des supermarchés, des services où les gens passent leurs journées devant leur ordinateur," détaille-t-elle. Les douleurs physiques ne sont pas les mêmes et peuvent nécessiter un travail avec un kiné. "Mais en revanche, après plusieurs séances, le gain est net dans chaque branche."