L'Irish Pub de Metz boycotte la Coupe du Monde au Qatar et ne diffusera aucun match

Vous ne pourrez voir aucun match de la prochaine Coupe du Monde de football à l'Irish Pub de Metz. L'établissement a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il boycottait l'évènement qui débute au Qatar le 20 novembre prochain. Le bar diffuse régulièrement des évènements sportifs mais dit ne pas se retrouver dans les valeurs qui entourent l'organisation du mondial 2022.

ⓘ Publicité

D'abord pour des raisons écologiques . "On trouve ça aberrant d'avoir des stades climatisés construits en plein désert. Et puis le nombre de navettes aériennes qui vont être affrétées... Une centaine de vols par jour, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe", explique Sébastien, l'un des barman de l'Irish Pub.

"Ne pas fermer les yeux"

Autre raison évoquée : les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de construction des stades. "De mon point de vue, je pense que c'est un nouveau type d'esclavagisme. Clairement si on diffusait les matchs, ce serait un peu encourager et fermer les yeux, faire comme si comme ça n'existait pas. Pourquoi on devrait fermer les yeux ?", interroge-t-il.

L'annonce par l'Irish pub de son boycott du mondial au Qatar a beaucoup fait réagir sous le post Facebook. - Capture d'écran Facebook

De nombreuses villes de France ont annoncé début octobre qu' elles n'installeraient pas d'écrans géants pour diffuser la Coupe de Monde.