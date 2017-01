CARTE - L'Isère parmi les pires départements français en matière de cambriolage

Selon une étude récente de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales dévoilée mardi par Le Figaro, l'Isère fait partie des mauvais élèves en terme de cambriolage et ne fait guère mieux en ce qui concerne les violences physiques où le département est dans la moyenne haute.

Avec 8,67 cambriolages pour 1000 habitants en 2016, l'Isère affiche le troisième taux le plus élevé en France derrière le Rhône (9,55) et la Haute-Garonne (8,88), selon une étude récente de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales dévoilée mardi par Le Figaro. Les autres voisins de la Drôme (13e) et de la Loire (21e) font également partie des départements les plus touchés.

Aussi dans la moyenne haute en terme de violences

Avec 4% de violences supplémentaires par rapport à l'an dernier, la tendance est à la hausse en France. L'Isère ne fait pas partie des vilains petits canards mais reste, en 36e place, dans la moyenne haute avec 7 cas recensés pour 1000 habitants. Le département reste cependant loin derrière ceux de la région parisienne ou des DOM-TOM. Chez les voisins, le Rhône est encore mal classé (12e). La Drôme (33e) et la Loire (41e) affichent des chiffres peu ou prou similaires à ceux de l'Isère.

Les cambriolages en nombre, par département, pour 1000 habitants en 2016 © Radio France - Denis Souilla