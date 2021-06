L'Isle-sur-la-Sorgue : dispositif de police renforcé cet été au Partage des Eaux

On n'a pas l'habitude de voir des policiers en kayak. À moins de passer du temps sur les rives de la Sorgue, ou au Partage des Eaux. Ils patrouillent tous les ans pendant l'été pour veiller au respect de ces espaces naturels très fréquentés. Le dispositif, baptisé "brigade Sorgue" qui sera mis en place cette année a été présenté ce jeudi. Deux agents patrouilleront du 15 au 30 juin, puis quatre du 1er juillet au 31 août.

Désamorcer les tensions

"On décale nos horaires jusqu'à deux heures et demie du matin pendant toute la saison estivale", détaille le directeur de la police municipale de l'Isle-sur-la-Sorgue Romain Dufaud. Les agents patrouilleront au Partage des eaux, au pont vert et au débarcadère de l'Isle-sur-la-Sorgue. "On est essentiellement sur l'eau, avec la brigade Sorgue, mais on est aussi sur les berges. On essaie vraiment de désamorcer ce qui peut créer des tensions, les incivilités, que ce soit les mauvais comportements sur l'eau, la propreté, les déchets sur les berges, etc."

Les agents patrouilleront au Partage des eaux, au pont vert et au débarcadère de l'Isle dur Sorgue © Radio France - Nicolas Joly

La problématique des déchets préoccupe particulièrement la mairie, qui affirme qu'elle met les moyens nécessaires. Mais visiblement, ça ne suffit pas, notamment face aux nouveaux déchets générés par l'épidémie de Covid-19 : "Ce qu'on retrouve le plus fréquemment, ce sont les bouteilles en verre, les masques, tout ce qui est contenants, il y a peu de temps encore on avait beaucoup de restauration à emporter par rapport au contexte" du confinement, précise Denis Serre, premier adjoint au maire de l'Isle-sur-la-Sorgue.