L'Isle-sur-la-Sorgue installe le parking payant pour les visiteurs, gratuit pour les habitants et travailleurs

L'Isle sur la Sorgue va révolutionner son stationnement au printemps prochain. Les parkings deviennent payants pour les visiteurs. Les habitants et ceux qui travaillent à l'Isle Sur la Sorgue, eux, pourront se garer gratuitement.

La ville de l'Isle sur la Sorgue est victime de son succès touristique et de son développement

Parkings payants à partir du printemps 2024

Pour les habitants et ceux qui travaillent à l'Isle sur la Sorgue, il faudra fournir des documents à la mairie pour avoir un abonnement gratuit valable 2 ans. Mais pour les visiteurs, il faudra marcher ou payer. Tous les parkings deviendront progressivement payants à partir du printemps prochain. ca commence par les parkings de la gare et du square des maréchaux derrière la Poste. Le centre ville sera zone bleue, stationnement limité à 2 heures pour "accélérer les rotations et l'accès aux commerces" indique la mairie.

Stationnement payant pour les visiteurs à l'Isle sur la Sorgue

Le stationnement des visiteurs sera payant. Pour se garer gratuitement, les visiteurs devront aller sur les parkings à l'extérieur, à 10 mn à pied (parkings Grand Sud, Muscadelle et Palerme) Les tarifs varieront entre basse et haute saison, jusqu'à 1 euros 60 l'heure. La mairie explique que la ville est victime de son développement de son succès touristique. Il ne s'agit pas de dire "non aux touristes" argumente la mairie qui souhaite "que les habitants et les travailleurs retrouvent un espace de vie apaisé". Le stationnement de nuit sera gratuit toute l'année à l'Isle sur la Sorgue.