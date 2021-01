L'isle sur la Sorgue lance une opération de végétalisation citoyenne

A l'Isle-sur-la-Sorgue la municipalité veut plus de vert en ville. Pour y arriver elle vaut aussi impliquer les habitants. L'opération "jardinons nos rues" a été lancée dans ce but. Il s'agit d'offrir à des riverains volontaires ds espaces de jardinage compatibles avec environnement urbain.

Le mot d'ordre c'est : fleurissons ensemble nos rues du centre-ville. Il s'agit de donner aux citoyens de jardiner dans leur rue, en bas de leur immeuble ou devant leur commerce. La ville met gratuitement à disposition un espace qui peut être existant ou être créée. Au pied d'un arbre ou dans une jardinière les possibilités sont diverses même si le pleine terre est privilégié à condition bien sur qu'il n'impacte pas les réseaux souterrains.

Jardinons nos rues.

Pour entrer dans la boucle il faut s'inscrire auprès de la municipalité et que son dossier soit étudié par les services techniques ce qui peut prendre un peu de temps mais au final chacun peut contribuer à la création d'un centre-ville végétalisé et renouvelé. Pour l'instant une zone test a montré l’intérêt du projet c'est la place Xavier Battini et ce mardi deux autres lieux ont bénéficié de cette opération de végétalisation participative : les petites places Valmy et Denfert-Rochereau.