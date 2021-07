L'Isle-sur-le-Doubs : des habitants lancent deux pétitions pour sauver un tilleul centenaire

La sentence est tombée il y a un mois. La mairie de L'Isle-sur-le-Doubs a décidé, pour améliorer et sécuriser la route qui longe la place du 7ème Régiment des Chasseurs d'Afrique, d'abattre le tilleul qui y trône. Mais des habitants ne comptent pas se laisser faire. Ils ont lancé, il y a moins d'une semaine deux pétitions pour tenter de sauver cet arbre centenaire.

"Cet arbre est magnifique, il est en bonne santé. Il a été planté par un commandant dans l'armée. Cela est inadmissible qu'on puisse le couper", assure Alain, un des riverains. "Beaucoup de communes de France pensent à l'écologie. Certaines sont même à la recherche d'arbres remarquables. Nous, ici, nous les coupons", ajoute cet habitant.

C'est le premier à avoir voulu agir. Ainsi Alain a rédigé une première pétition papier, disponible dans le salon de coiffure de la place. Plus de 200 personnes l'ont signé. Une autre pétition a elle aussi été lancée en ligne, il y a moins d'une semaine. Au total, elles ont pour l'instant recueilli plus de 400 signatures.

Des riverains refusent de voir disparaître ce tilleul centenaire. Ils ont décidé de ne rien lâcher. © Radio France - Virginie Vandeville

Un arbre à souvenirs

Des pétitions qui traduisent la colère de ces habitants. "Cet arbre fait partie de notre histoire. Quand j'étais jeune, je venais manger des bonbons sous ses branches. Les plus anciens s'installaient également en dessous", raconte Sophie, 38 ans. "Moi je me rappelle d'avoir joué autour quand j'étais petit. Maintenant, j'habite à 10 mètres, il fait partie de mon quotidien. Quand je me lève, j'ouvre la fenêtre, je prends mon café tout en le regardant. On y voit de nombreux oiseaux", ajoute Roland qui habite la place depuis plus de dix ans.

Ce poumon vert, le maire de la commune aurait bien voulu, lui aussi le conserver assure-t-il. "Ce n'est pas un plaisir de couper cet arbre. Nous avons tout fait pour essayer de le conserver dans nos plans de réhabilitation, mais le maître d'oeuvre a assuré que cela n'était pas possible. Nous devons effectuer ces travaux pour des raisons de sécurité", insiste Alain Roth.

Peut-être que cette décision va me rendre impopulaire, mais je préfère cela que prendre le risque d'avoir un mort sur la conscience

La place du 7ème régiment se trouve le long d'une route, dans un virage. "C'est un endroit où les voitures se croisent difficilement, avec notamment une sortie de rue avec une visibilité quasi nulle et des piétons qui n'y ont pas leur place. Pour répondre au problème de sécurité, nous avons décidé de mettre en place un alternat. Les voitures se laisseront passer. Cela implique une bonne visibilité et faute de pouvoir pousser les murs des maisons qui gênent, on doit agrandir la route. Fatalement, cela va empiéter sur la place où se trouve ce tilleul. Peut-être que cette décision va me rendre impopulaire,mais je préfère cela que prendre le risque d'avoir un mort sur la conscience", précise encore l'édile.

Sauver ce tilleul à tout prix

Un argumentaire qui convainc peu Marie-Thérèse. Pour cette riveraine de 80 ans, le problème se trouve à quelques mètres au-dessus de la place où se trouve le tilleul. "Il y a des gens qui roulent au-dessus de la place, à plus de 50 km/h. Ils roulent vite. D'ailleurs, plusieurs sont rentrés dans ma maison. C'est cela le souci et sûrement pas d'enlever le tilleul!", soupire l'habitante.

"De toute façon, nous allons tout faire pour sauver le tilleul. Je suis prête à m'y attacher s'il le faut", assure Sophie. Si cela ne marche pas Nicole, une autre habitante entend même aller porter plainte et aller aux tribunaux. En attendant, ces habitants cherchent dans l'histoire de la place pour tenter de faire de cette arbre, un être intouchable. Ils se sont également mis en lien avec trois associations de protection des arbres remarquables pour trouver une issue favorable à la préservation de cet arbre. Si aucune solution n'est trouvé, ce tilleul centenaire lui, devrait disparaître en septembre.