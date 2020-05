L’objet de mon confinement... Le trousseau de clés.

Aujourd’hui Arnold a choisi quelque chose que tout le monde possède... Le trousseau de clé

L’autre jour, alors qu’il rentrait des courses… non, d’un footing… attendez d’une convocation au tribunal… à moins que ce ne soit d’une visite médicale… non, pour un motif impérieux… enfin, bref, il faisait prendre l’air à son attestation et une pensée lui est venue alors qu'il croisait des SDF : à cause de leur regrettable situation, les sans domicile fixe n’ont pas de clés.

Instinctivement, son premier réflexe fût immédiatement de vérifier s'il avait encore les siennes dans la poche avant de son pantalon.

De retour chez lui, il instaurait très rapidement une trêve avec sa mauvaise conscience en regardant « Les marseillais à Ibiza » à la télé. Bon, là aussi, il se trouve que des clés, ils n’en ont pas besoin surtout de celle qui ouvrent le coffre-fort où est planqué le Bescherelle. Ce n’est que le lendemain, une fois l’épisode digéré – celui des SDF, pas des marseillais – qu'il fut heurté de plein fouet par cette réflexion : et si le trousseau de clé déterminait qui nous étions ?

Avant de songer à la psychiatrie, regardez votre trousseau de clés deux minutes. Que dit-il de vous ? Combien de clés y avez-vous accrochées ? Qu’ouvrent-elles toutes ces clés ? Y a-t-il des endroits, des pièces, des valises, des véhicules que vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ? Y avez-vous joint un porte-clé ? Représente-t-il un dé, un trèfle à quatre feuilles, un cœur, un ballon de foot ou encore une plaque en métal sur laquelle vous notez vos codes de carte bleue (on n’est jamais trop prudent) ?

Arnold est comme la plupart d’entre nous : il ne sait jamais où il met ses clés. Il lui est arrivé de rater des trains, des avions, et des rendez-vous parce qu'il ne retrouvait plus son trousseau de clés qui l’attendait bien sagement quelque part au fond de son sac.

Ses clés, c’est son objet le plus précieux et, bizarrement, celui auquel il porte le moins d’attention. Et pourtant il a tout fait pour atténuer son étourderie : il a mis un « bip », sans succès et en plus ça faisait hurler le chien du voisin quand il se déclenchait. Il y a fixé le doudou de son fils pour repérer ses clés à l’odeur… Et depuis quelques semaines maintenant, il trimballe au bout du porte-clé une boule en chrome. Un truc tellement lourd qu’on lui propose souvent de faire des pétanques avec.

Comme il est détenteur d’un master en psychologie de comptoir obtenu à la faculté des leveurs de coude, il ne lui a pas fallu longtemps pour y voir le symbole de sa propre lourdeur. Mais aussi l’envie de se voir moins dispersé, les pieds plus souvent ancrés dans le sol. Si on y regarde bien, les clés illustrent notre regard sur le monde par le prisme de notre personnalité. Autrement dit, sans mal de tête : nos clés prônent-elles l’ouverture ou la fermeture de nous-mêmes ?

Pensez-y, au moment de verrouiller (ou pas) votre porte.