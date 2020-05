L’objet de mon confinement... Un livre de cuisine mais pas n’importe lequel.

Aujourd’hui Arnold vous raconte l’histoire d’un petit bouquin qu’il vient de dénicher dans un endroit qui lui est quasi inconnu… Non, ça n’est pas la salle de bains… mais la cuisine.

Un livre de poche pour se faire de bons petits plats. Il date de 1966 et est écrit par Ginette Mathiot, que l’on découvre sur la couverture armée d’une poêle à partir de laquelle elle fait sauter une mappemonde. Et oui, le bouquin s’intitule « Cuisine de tous les pays ».

« Cuisine de tous les pays » de Ginette Mathios

Ce petit livre est une véritable mine d’or de recettes des 4 coins du monde. 600 recettes à travers 49 pays tout en restant chez soi et ça c’est vraiment pratique.

Des Pays-Bas, vous apprendrez à faire une terrine moitié beurre moitié saindoux moitié système digestif traumatisé à jamais appelé : « 3 dans la poêle ». Et si vous rêvez depuis toujours de réussir vos gombos égyptiens, reportez-vous page 213.

Autre classique de la cuisine mondiale trouvée dans ce livre : « le consommé haïtien » : un pied de bœuf des épices, du céleri. Attention, le pied de bœuf a parfois du mal à passer, tout dépend de sa pointure. Et il y a aussi le rougail d’aubergines tel qu’on le déguste en Inde.

Recette du consommé haïtien © Radio France - Arnold Derek

Feuilleter « Cuisine de tous les pays », c’est s’assurer deux voyages : gustatif dans un premier temps avec la découverte de saveurs dont on ne soupçonnait même pas l’existence et temporel ensuite avec un retour au temps de nos parents et grands-parents et la découverte de leur façon de cuisiner, si différente de la nôtre aujourd’hui. Bref, un joli voyage familial à faire ensemble. Et si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, au moins ils rassemblent.