L'obligation de porter le masque à Nancy va-t-elle être étendue à un périmètre plus large ?

Le masque obligatoire à Nancy dans un périmètre plus large que celui défini actuellement, pourquoi pas ? L'arrêté préfectoral qui s'applique depuis le 8 août dans l'hyper-centre de la ville entre 11 heures et 2 heures du matin est valable pour un mois et reconductible.

A partir de ce mardi 8 septembre, il sera reconduit tel quel, au minimum. Mais il pourrait aussi par la suite être élargi à un secteur qui comprendrait, par exemple, des établissements scolaires ou d'autres communes de la métropole. Car les nouveaux cas de contaminations à la Covid-19 ont progressé en l'espace d'un mois dans le Grand Nancy, ils sont passés d'un taux de 24,6 pour 100 000 habitants à 36,6 pour 100 000 habitants. Le taux d'alerte est fixé à 50.

"C'est à l'étude actuellement"

"Les chiffres sont en évolution. Il n'y a pas vraiment d'urgence mais effectivement, l'extension du périmètre est une possibilité et c'est à l'étude actuellement", confirme Lionel Adam, adjoint au maire de Nancy en charge de la sécurité. Explication avancée : "Le périmètre tel qu'il a été défini au départ ignorait globalement la rentrée scolaire. Il tenait compte de la forte affluence liée au tourisme et aux sorties des Nancéiens sur la place Stanislas et dans les rues les plus fréquentées.

Aujourd'hui, les lycées sont ouverts et il y a une modifications des flux dont il va falloir tenir compte extrêmement rapidement

"Un comité de pilotage est en place", ajoute Lionel Adam. "Il comprend des représentants de la préfecture, de la métropole et de l'Agence régionale de santé". L'élu l'assure : "S'il devait y avoir une extension du périmètre, ça se ferait en totale concertation avec toutes les communes de la métropole."

Jusqu'à présent, 29 contraventions à 135€ ont été dressées pour non port du masque par la police municipale. La police nationale peut, elle aussi, verbaliser les contrevenants. Les cyclistes qui roulent ne sont pas obligés de porter le masque dans le périmètre.