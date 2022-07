Equipements hivernaux : "une mesure qui concerne tout le Puy-de-Dôme n'était pas justifiée"

Lors de son annonce en septembre dernier, la mesure avait beaucoup fait parler. Un arrêté préfectoral devait rendre les équipements hivernaux obligatoires sur tous le département du Puy-de-Dôme du 1er novembre au 31 mars. Toutes les routes devaient être concernées sans aucune distinction, ce qui avait suscité de nombreuses interrogations. Si la mesure semblait logique en zones montagneuses son application sur les zones de plaines ou en agglomération n'allait pas de soi pour de nombreux usagers.

Le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand annule l'obligation des équipements hivernaux sur tout le Puy-de-Dôme © Radio France - Thomas Loret

Un mesure arbitraire et disproportionnée ?

Si bien qu'en février, une habitante avait demandé l'annulation de cet arrêté qu'elle estimait "arbitraire et disproportionné", dans la mesure où il portait sur la totalité du réseau routier, et non sur les seules communes situées en zone de montagne. Dans sa décision, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral, enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme "à réexaminer la situation". Selon la juridiction, les données météorologiques des cinq dernières années permettent de faire des distinctions dans le département. Ainsi, l'absence de zonage fait peser sur les usagers "une contrainte disproportionnée au risque".

Philippe Cazagnes, Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand estime excessive l'obligation des équipements hivernaux sur tout le Puy-de-Dôme © Radio France - Thomas Loret

Un zonage dans l'Allier, mais pas dans le Cantal

Pour justifier sa décision, le tribunal administratif s'appuie sur l'exemple de l'Allier où l'obligation des équipements hivernaux ne s'applique que dans la montagne bourbonnaise, mais pas en plaine. "On a estimé qu'une mesure qui concerne tout le Puy-de-Dôme n'était pas justifiée car nous avons une zone de plaine comme la Limagne et l'accidentologie ne justifiait pas de mettre en place cette mesure très contraignante", précise Philippe Cazagnes, président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. A l'inverse, cette obligation s'applique sur l'ensemble du Cantal, ce qui se justifie car ne grande part du territoire est en zone montagne.

Le Préfet a de nouveau les cartes en mains

Philippes Cazagnes estime que cette obligation doit concerner en priorité les massifs montagneux : "on pense naturellement au Livradois-Forez et au Massif du Sancy que nous connaissons tous". Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui s'interroge sur l'élargissement de cette obligation des équipements hivernaux aux axe autoroutiers A71 et A75. C'est désormais au Préfet du Puy-de-Dôme de proposer un zonage plus précis des territoires concernés avant l'hiver prochain. A moins que ce dernier ne fasse appel de cette annulation.