L’obligation du port du masque est plutôt bien respectée dans l’Écusson pour les jeudis de Nîmes

Est-ce que les nîmois et les visiteurs ont respecté l'obligation de porter le masque dans l’Écusson pour les jeudis de Nîmes ? D'une façon global la réponse est oui, même si on observe quelques rebelles ou alors des touristes qui expliquent ne pas être informer.

Les passants se promènent dans les rues de l’Écusson pour les jeudis de Nîmes © Radio France - Mélodie Viallet

Un manque d'informations pour les touristes

Alors que visiblement les nîmois ont bien eu l'information sur cette obligation, pour les touristes et de nombreux visiteurs ça n'est pas le cas. Laurène et Fabrice viennent d’Ardèche et quand on leur demande pourquoi ils ne portent pas de masques dans l’Écusson ils sont étonnés : "Le port du masque n'est pas obligatoire en ville normalement c'est pour cela que nous n'en n'avons pas. Mais franchement il n'y a pas de panneaux ou affiches qui nous expliquent que c'est obligatoire donc pour les touristes c'est impossible de le savoir" explique Laurène. Une réflexion partagée par plusieurs patrons de bars qui aimeraient aussi un meilleur affichage de cette obligation dans les rues de Nîmes afin que leur clients soient tous au courant.

Reportage dans les rues de Nîmes Copier

La décision d'imposer le port du masque a été prise la semaine dernière par le préfet du Gard suite à la découverte de nombreux foyers de Covid-19 dans le département notamment à Bellegarde. Obligation de 18 h à minuit désormais chaque jeudis jusqu'au 3 septembre.

Les boulevards Gambetta, Amiral-Courbet, La Libération, les Arènes, le Boulvard Victor-Hugo ne sont pas concernés par cette mesure.