L'obligation du port du masque étendue au Havre : la quasi-totalité de la ville est désormais concernée

Le port du masque est désormais obligatoire dans la quasi-totalité de la ville du Havre, à l'exception de trois secteurs, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Le Préfet de Seine-Maritime a pris ce lundi 21 septembre un nouvel arrêté, pour étendre l'obligation du port du masque au Havre. Le masque est désormais obligatoire au Havre pour toute personne de 11 ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, entre 7h et 2h du matin, sauf :

dans la forêt de Montgeon

dans le parc de Rouelles

sur la plage (à partir de la zone des galets et jusqu'à la mer)

L'arrêté est valable à compter du 21 septembre jusqu'au 18 octobre. En cas de non respect, vous risquez une amende de 135 euros.