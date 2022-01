Port du masque en extérieur : le préfet de la Sarthe assouplit les règles

Alors qu'il était redevenu obligatoire dans toutes les communes du département depuis le 14 janvier, le port du masque en extérieur est désormais limité à "certains lieux" et "certaines circonstances". Et ce jusqu'au 1er février selon un nouvel arrêté préfectoral.

Depuis le 14 janvier, il était redevenu obligatoire dans toutes les communes du département, de 7h à minuit, pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Nouveau changement, selon un nouvel arrêté de la préfecture de la Sarthe : à partir ce lundi 24 janvier, le port du masque en extérieur reste "obligatoire dans toutes les communes du département", mais seulement dans "les lieux et circonstances suivants" : marchés, brocantes, vide-greniers, ventes au déballage, rassemblements, manifestations, réunions ou activités réunissant 10 personnes ou plus, aux arrêts de bus ou de tramway, aux abords des lieux de culte, dans les files d’attente, dans les zones piétonnes à forte densité, autour des entrées des gares et des centres commerciaux, ainsi qu'autour des entrées des établissements scolaires.

Ce nouvel arrêté court jusqu’au 1er février et s'applique à toutes personnes de plus de 11 ans, sauf celles souffrant d'un handicap (sur certificat médical), celles faisant du sport ou se déplaçant en voiture, à vélo et en deux-roues munies d'un casque intégral.

Cette décision préfectoral intervient alors que le Conseil d'Etat doit justement étudier ce lundi le recours déposé par Louis Valmenier de Caqueray contre le précédent arrêté. L'ancien conseiller municipal du Rassemblement National, aujourd'hui partisan d'Eric Zemmour, demandait sa suppression au nom d'une grave atteinte aux libertés. Une demande rejetée lundi dernier par le tribunal administratif de Nantes.