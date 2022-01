Le député de l'Indre François Jolivet défend l'obligation vaccinale contre le Covid-19

François Jolivet réaffirme sa volonté de rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19. Un souhait déjà exprimé en juillet 2021 au moment de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux culturels. Cette fois, le député LREM de l'Indre co-signe une tribune sur le site Internet du Point. "Si nous défendons la vaccination obligatoire, c’est parce qu’elle est la solution à la fois la plus efficace, la plus juste et la plus simple", écrit François Jolivet, rappelant que plus de 50 millions de Français ont déjà reçu leurs deux doses.

Le député de l'Indre souligne que l'obligation vaccinale n'est pas une nouveauté en France. "En 2018, le Parlement s’est déjà prononcé sur celle-ci en la rendant obligatoire pour 11 maladies", indique François Jolivet, en référence aux 11 vaccins obligatoires pour les petits jusqu'à l'âge de 2 ans. "À cette époque, le débat sur l’atteinte aux libertés fondamentales était inexistant", poursuit le député.