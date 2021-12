"L'obscurantisme n'a pas gagné" : les réactions en Isère après le retour de France Bleu dans ses locaux

Les studios calcinés, les bureaux inutilisables, l'odeur de suie... Trois ans après cet incendie criminel qui avait ravagé notre radio , France Bleu Isère a réintégré ce mardi 7 décembre ses locaux de l'avenue Félix Viallet à Grenoble. "C'est un beau pied de nez fait à ceux qui ont souhaité mettre fin à la voix de l'Isère", a salué notamment le président du département Jean-Pierre Barbier. "C'était un acte terroriste, il n'y a pas d'autre mot quand on veut faire taire la presse. Je veux rendre hommage à tous les personnels qui ont pu continuer à émettre", a ajouté l'élu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Depuis 3 ans, tous les personnels avaient en tête cette date du 28 janvier 2019 (ndlr : date de l'incendie), je vous propose désormais qu'on retienne aussi cette date marquante du 7 décembre 2021", a suggéré le directeur de France Bleu Isère, Jean-Lou Philippe, lors de la prise d'antenne à 6h du matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des enquêtes toujours en cours

Depuis cet incendie, il y en a eu d'autres, notamment la salle du conseil municipal de Grenoble. Des incendies revendiqués par des groupuscules anarchistes. Or si les incendies se sont un peu calmés, l'enquête est toujours en cours. La menace n'est donc pas éteinte, estime Eric Piolle, le maire de Grenoble : "Je reste extrêmement prudent, puisque les enquêtes n'ont pas abouti à ce stade, ni pour ici ni pour ailleurs. On peut juste noter qu'il n'y a plus d'incendie en ce moment".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je veux dire la détermination des forces de l'ordre à poursuivre ce travail de fourmi et assurer la sécurité dans le département", a précisé le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, qui a également salué "l'engagement de toutes vos équipes pour poursuivre votre travail dès le jour même".

Les députés Emilie Chalas et Emilie Gailliard-Minier ont également salué ce retour avenue Félix Viallet :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Quand en janvier 2019, on a appris que vos locaux avaient flambés, on s'est mobilisé au maximum pour trouver une solution pérenne. Ça a été une belle histoire d'équipe entre la région et votre radio pour vous faire un peu de places dans nos locaux pendant 18 mois", s'est également souvenu Yannick Neuder, président de Bièvre communauté et vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes.