L'Observatoire de Nice va recevoir "45 millions d'euros pour comprendre les origines de la vie"

Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Voilà la grande question qui nous parfois la nuit réveille la nuit. Sans être catégorique, l'astrophysicien niçois nous rapproche de la réponse ce jeudi matin sur France Bleu Azur. "Je ne pourrai jamais vous dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. D'ici 10 ou 20 ans on sera capable de savoir s'il y a de la vie sur une planète à côté. Si on n'en trouve pas, on saura que c'est de plus en plus rare."

ⓘ Publicité

L'Observatoire Nice Côte d'Azur sur tous les fronts

L'origine de la vie, voilà un domaine de recherche dans lequel l'Observatoire Nice Côte d'Azur est à la pointe. Et va pouvoir élargir ses recherches grâce à un financement de l'État à hauteur de 45 millions d'euros. "C'est un des gros projets pour la recherche française," confirme Eric Lagadec.

"On vient par ailleurs de recruter la première personne qui a photographié une exoplanète au milieu des années 2.000. Le télescope James Webb nous envoie également des spectres où on peut décomposer la lumière et l'atmosphère des planètes et un chercheur niçois a participé à la découverte de CO2 sur une autre planète. Il y a quelques mois on a aussi un instrument qui est parti en Californie pour étudier les étoiles autour desquelles les planètes vont se former pour mieux comprendre ces systèmes."