Le Super U de Venarey-les-Laumes se lance dans l'occasion, "on a une vraie carte à jouer"

Les grandes surfaces se mettent à l'occasion et ça marche ! A Venarey-les-Laumes, le directeur du Super U vient de lancer le concept cette semaine et le succès est au rendez-vous. Des objets et des vêtements de seconde main rachetés par le magasin auprès de ses clients contre des bons d'achat.

Ils sont estampillés "seconde main" et on peut désormais les trouver dans les rayons du Super U de Venarey-les-Laumes depuis peu. Parmi ces objets d'occasion, de beaux livres, du petit électroménager ou encore des vêtements. "Des objets de seconde main de très bonne qualité" précise Maximilien Vaubourg le directeur du magasin.

Des objets rachetés contre des bons d'achat

"Ces objets proviennent de nos clients, en direct" explique le dirigeant, "il y a un parcours client assez simple où il faut se présenter à un comptoir spécifique, et pour les produits techniques il y a une phase de test et de négociations avec le client mais s'il en est d'accord on lui rachète contre des bons d'achat à utiliser dans le magasin immédiatement après son émission."

Maximilien Vaubourg, le directeur du Super U à Venarey-les-Laumes précise ce qu'on trouve et le concept Copier

"Il y a une vraie carte à jouer pour les grandes surfaces comme nous - Maximilien Vaubourg directeur du Super U à Venarey-les-Laumes

En 2019 en France, le marché de l'occasion en France a explosé, et représente sept milliards d'euros. "Les acteurs spécialisés comme Cash converters ou les sites comme eBay et Le bon coin, ne peuvent plus répondre à la demande et "en tant que commerçant rural on a une vraie carte à jouer", poursuit Maximilien Vaubourg.

Mais alors pourquoi la grande distribution se lance dans le seconde main ? La réponse de Maximilien Vaubourg le directeur du Super U à Venarey-les-Laumes Copier

Depuis le lancement de cette nouvelle activité "occasion", le succès est au rendez-vous, "le rayon a été dévalisé très rapidement", s'enthousiasme le directeur du magasin, à tel point que Maximilien Vaubourg lance un appel auprès de ses clients, "si vous avez des objets d'occasion en bon état, n'hésitez pas pas à nous les amener au magasin pour les vendre." Une nouvelle activité pour laquelle le directeur du Super U a embauché un salarié supplémentaire.