L'Occitanie championne pour le nombre de résidences secondaires

Il y a en Occitanie plus de 500 000 résidences secondaires. soit 13 % du parc de logements. Elles sont situées le plus souvent sur le littoral. 1 propriétaire sur 10 est un étranger venu majoritairement de Grande-Bretagne.

L'Occitanie est la première région de France pour le nombre de résidences secondaires avec un total de 501 000 soit 13,5 % du parc de logements selon les derniers chiffres de 2017 publiés par l'INSEE. Notre région devance les régions PACA et Auvergne Rhône-Alpes.

Près d'une résidence secondaire sur 5 en France est située en Occitanie principalement dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. 113 000 pied à terre dans l'Hérault qui arrive en 4eme position des départements français. La région attire pour son climat et la variété des paysages : mer, montagne campagne, et villes. C'est sur le littoral qu'on en trouve le plus, 41%, le double des zones de montagne.

Les logements sont de petite taille, plutôt des appartements près de 8 sur 10 font moins de 60 m2.

Quel est le profil des propriétaires ?

Ils sont plus âgés ici qu'ailleurs, plus de la moitié a entre 60 et 79 ans le plus souvent ce sont des ménages a revenus élevés. 10% sont des étrangers issus en majorité du Royaume-Uni puis de Belgique et d'Espagne, viennent ensuite l'Allemagne et la Suisse.