L'Occitanie, deuxième région qui gagne le plus d'habitants ces dernières années

La région Occitanie est la deuxième région la plus dynamique, après la Corse. L'INSEE l'a annoncé ce jeudi, dans son rapport annuel sur les chiffres de la population française. L'Occitanie compte plus de 5.800.000 habitants ; c'est la cinquième région la plus peuplée de France.

Toulouse, France

Sa population augmente chaque année de 0,8%, entre 2011 et 2016, donc 47.000 habitants de plus par an. C'est l'équivalent d'une ville comme Albi. Sans surprise, l'agglomération de Toulouse en profite. La ville rose et ses environs concentrent 40% de la croissance démographique. Dans cette zone, la population augmente d'1,5% chaque année entre 2011 et 2016. Et la dynamique se propage le long des axes routiers en partant de la métropole. C'est le cas à Albi, à Gaillac, à Pamiers et à Montauban, qui gagne 5.000 habitants.

Derrière Toulouse, il y a Montpellier, deuxième pôle régional. Viennent ensuite Perpignan et Nîmes.

Population des principales agglomérations. - INSEE

À la campagne, loin des grandes zones urbaines, la population des communes rurales reste stable, comme en Ariège ou dans le Lot. Cependant, le Lot fait partie des départements qui perdent des habitants ces dernières années.

Population dans les différents départements. - INSEE

Donc sur toute l'Occitanie, la croissance est importante. Mais elle ralentit. La population augmente moins vite en Ariège, dans l’Aude, le Gard, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Une forte croissance mais ralentie. - INSEE