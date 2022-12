L'Occitanie parmi les régions françaises où la population augmente le plus

La croissance de la population française faiblit, selon les derniers chiffres publiés ce jeudi par l'Insee. Mais plusieurs régions "sortent leur épingle du jeu". Parmi elles : l'Occitanie, où la croissance démographique atteint +0,7% entre 2014 et 2020. C'est l'une des régions qui progressent le plus avec la Guyane (+2,1%), la Corse (+1%) et les Pays de la Loire (+0,6%). En France, sur la même période, le nombre d'habitants a augmenté en moyenne de 0,3% par an, contre 0,5% entre 2009 et 2014.

Toujours selon l'INSEE, ce rythme de croissance a baissé d'au moins 0,2 point dans toutes les régions hormis la Provence-Alpes-Côte d'Azur (stable), le Grand Est et la Bretagne (-0,1 point chacune). La plus forte baisse est constatée en Guadeloupe, avec -0,6 point. La population a diminué en Martinique (-1%) et en Guadeloupe (-0,7%), "sous l'effet de soldes migratoires" qui "incluent les mouvements de population avec l'étranger mais aussi avec les autres régions françaises", selon l'Insee.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le ralentissement de la croissance démographique est dû en partie "à une plus faible contribution du solde naturel", c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et celui des décès. Ce solde naturel a augmenté de 0,3% entre 2014 et 2020, contre 0,4% entre 2009 et 2014. Ce rythme moins soutenu s'explique "à la fois par un plus grand nombre de décès avec l'arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du baby-boom et au recul des naissances", détaille l'Insee.

La population a baissé à un rythme d'au moins 0,2% par an dans 21 départements, soit un département de plus que durant la période 2009-2014. "Les fortes croissances démographiques se concentrent dans un nombre plus restreint de départements qu'avant, autour de Paris, le long de la façade atlantique, dans le Sud et dans le couloir rhodanien", affirme l'Insee.

L'institut constate par ailleurs que "la population augmente deux fois plus rapidement dans l'espace urbain dans son ensemble que dans l'espace rural (+0,4% en moyenne par an, contre +0,2%)". Selon l'Insee, les grands centres urbains bénéficient d'une hausse moyenne du solde naturel de 0,6%, ce qui vient compenser le solde migratoire apparent négatif (-0,3%). À l'inverse, les petites villes ont un "déficit de naissances sur les décès" (-0,2%) qui "est compensé par un solde migratoire apparent positif" (+0,5%). Cette tendance avait déjà été observée entre 2014 et 2019.