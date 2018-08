Occitanie, France

Entre le 1er juin et le 10 août 2018, quelque 902 noyades accidentelles ont été répertoriées. 22% d'entre elles ont par ailleurs été suivies d'un décès. Et c'est l'Occitanie qui se place en tête avec 158 noyades (dont 23 mortelles), juste devant la région PACA qui compte quant à elle 136 noyades (24 ayant entraîné la mort) pour l'instant. Un tiers des noyades ont lieu en mer, un autre tiers en piscine. Sans surprise, c'est dans les piscines privées que l'on se noie le plus (65%). Mais contrairement aux idées reçues, concernant les noyades en mer, on se noie beaucoup plus dans les 300 mètres bordant la plage qu'au-delà. Si les populations les plus touchées sont les jeunes enfants et les seniors, la mortalité des noyades augmente avec l'âge : elle est de 8% chez les moins de 6 ans contre 36% chez les plus de 65 ans.

Deux fois plus de noyades en 2018 qu'en 2015

Toutes noyades confondues, accidentelles ou non, on constate une explosion du nombre de victimes. Sur la période 1er juin-10 août, deux fois plus de personnes se sont noyées en 2018 qu'en 2015. Les enfants de moins de 6 ans sont particulièrement concernés, en trois ans le nombre de noyades a doublé pour cette tranche d'âge, passant de 137 à 255. Dans une moindre mesure, les noyades mortelles sont également plus nombreuses : 373 en 2018 contre 329 il y a 3 ans.

Deux facteurs peuvent expliquer cette recrudescence de noyades par rapport à 2015. La canicule en est un. Les températures et l'ensoleillement ont été particulièrement favorables à la baignade cet été, augmentant ainsi les risques. Le meilleur signalement des noyades est une autre explication. Ces dernières sont dorénavant mieux répertoriées et comptabilisées par les secours et les particuliers.