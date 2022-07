L'Hérault est la destination préférée des camping-caristes en Occitanie

3,6 millions de nuitées cette année en Occitanie, c'est l'estimation établie par le réseau Camping-Car Park dans son baromètre du tourisme en camping-car. L'Occitanie se classe à la troisième position des régions les plus prisées par les camping-caristes, avec 14,7% des intensions de vacances l'été prochain. Seuls la Bretagne (18,4%) et la Nouvelle-Aquitaine (16,5) la devance.

À l'intérieur de la région Occitanie, le département de l'Hérault est le préféré des camping-caristes, devant les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron. Pour les vacanciers rencontrés dans une aire de camping-car à l'entrée de Palavas-les-Flots, le département héraultais dispose de nombreux atouts.

5 aires sont implantées dans l'ensemble du territoire de l'Hérault, selon Olivier Coudrette, directeur général de Camping-Car Park. Une nouvelle vient d'ouvrir à Lamalou-les-Bains, à 40 kilomètres au nord de Béziers. "Ce qui intéresse les gens, c'est la côte, affirme Olivier Coudrette. On a des chiffres qui explosent d'année en année sur Sérignan-Plage. En 2017, on avait 2000 nuits par an, en 2021, on a terminé à 6500 nuits."

Quand on ouvre une aire, ça cartonne direct. Il y a un vrai effet. Olivier Coudrette

Selon Camping-Car Park, entre le mois de juin et septembre, l'impact des retombés économiques générés pas les camping-caristes sur l'Hérault atteint 29,2 millions d'euros. Ce chiffre est porté à 1,3 milliard d'euros à l'échelle nationale. En moyenne, un couple de camping-caristes dépense en moyenne 44€ par jour pour les acteurs économiques locaux, comprenant notamment les artisans, commerçants ou loisirs.

Une "maison sur roues"

Un simple badge permet d'ouvrir la barrière des 400 aires de Camping-Car Park. Pour Olivier Coudrette, on mise sur la facilité d'accès dans les aires, alimentées en électricité, en eau, en wifi et en points de collecte pour le recyclage. "Ils se sentent vraiment comme chez-eux", rajoute le Directeur Général du réseau.

Chaque année, ce sont près de 560 000 français qui partent en vacances avec leur camping-car. La hausse du carburant devrait limiter le déplacement des camping-caristes qui réduiront les étapes durant leurs vacances.