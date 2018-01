Dans une étude publiée ce mardi, l'Insee souligne le succès du Pacs en Occitanie. Dans la région c'est à Toulouse que l'on se pacse le plus, loin devant Montpellier.

Occitanie

En tête on trouve la Bretagne et les Pays de Loire. L'Occitanie est troisième au classement des régions où l'on se pacse le plus. 7,4% des personnes qui vivent en couple sont pacsées, contre 7% au niveau national.

Toulouse devant Montpellier

Toulouse est loin devant avec 11% de couples pacsés. De même la Haute Garonne se distingue dans la région: 9,5%,de couples pacsés. Il est le deuxième département français où l'on a le plus recours au Pacs, après l'Ille et vilaine.

Pour les trois autres grandes villes de la région (plus de 100.000 habitants), de l'une à l'autre, on passe quasiment du simple au double: 9% à Montpellier, moins de 5% à Nîmes, 6% à Perpignan.

Le Pacs concerne surtout des trentenaires, diplômés, qui exercent des fonctions de cadre

"Cela s'explique par le profil sociologique des habitants" explique Caroline Jamet, directrice régionale de l'Insee. "Quand on regarde qui sont les personnes qui se pacsent, ce sont essentiellement des jeunes. Dans la région surtout des _trentenaires_: 30 à 34 ans. Nombreux aussi dans la tranche 25-30 ans. Le Pacs concerne surtout des personnes diplômées qui exercent des fonctions de cadre et professions intermédiaires. On a beaucoup moins de Pacs chez les agriculteurs ou les employés."

Le mariage reste de très loin la forme d'union la plus fréquente : en Occitanie 71.4% des personnes qui vivent en couple sont mariées. 21.2% vivent en union libre.