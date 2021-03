L'occupation du théâtre de la manufacture de Nancy se poursuit, les militants se coordonnent

Depuis le 19 mars, les occupants de la manufacture réclament le maintien et le renforcement de nombreux droits sociaux. L'occupation se poursuit et se coordonne avec d'autres luttes similaires dans le pays.

Les revendications sont nombreuses, mais la colère est unanime. Annulation de la réforme de l'assurance chômage, prolongation de l'année blanche, plan massif de soutien à l'emploi, entre autres. Voilà douze jours qu'une trentaine d'artistes, de syndicalistes et membres de plusieurs collectifs occupent le centre dramatique national de la manufacture de Nancy.

Une occupation jours et nuits, où le quotidien est rythmé par des journées de travail sur les différentes revendications explique Pascal Boufergen membre de la CGT et occupant, "on est coordonné avec les 92 autres lieux occupés en France, on est tous en rapport et nos portons tous les mêmes revendications. Chacun donne des idées à l'autre, et tout ça se fédère".

Un mouvement qui s'inscrit dans la durée

Une mobilisation destinée à durer dans le temps selon Gaël Leveugle, à la tête d'une compagnie de spectacle et intermittent du spectacle : "Le mouvement est amené à durer. On voit bien dans la façon dont le gouvernement réagit à nos revendications qu'on va devoir s'organiser dans le temps".

Des revendications qui vont désormais au delà du secteur culturel explique Gaël Leveugle : " on déborde la question de l'intermittence parce que nous avons des idéaux : nous croyons à la sécurité sociale et à la protection sociale de tous les travailleurs. On veut faire entendre tous les drames sociaux des métiers qui ne travaillent plus depuis un an et qui arrivent aux bouts de leurs droits".