L'occupation par les gens du voyage d'un terrain pollué fait polémique à Wintzenheim

Près de 80 caravanes appartenant à des gens du voyages sont installées depuis dimanche sur deux terrains privés à Wintzenheim-Logelbach, près de Colmar. Le soucis, c'est que la moitié d'entre elles ont pris leurs quartiers sur un terrain pollué où se trouve dans le sous-sol, un dépôt de lindane. C'est un insecticide cancérogène et dangereux.

Le maire de Wintzenheim, Serge Nicole et les habitants du secteur ont été mis devant le fait accompli et réclament l'évacuation des caravanes, car le site est potentiellement dangereux.

Les gens du voyage ne veulent pas partir, car ils estiment le terrain qu'ils occupent malgré la pollution est plus praticable. Ils comptent d'ailleurs rester deux semaines, pour célébrer leurs messes évangéliques. Le maire de Wintzenheim a interpellé le préfet.

Laurent Touvet surveille de près ce dossier. D'ailleurs dès ce mercredi, des membres de l'ADEME, (L'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie ) vont vérifier si les occupants n'ont pas creusé et dégradé la protection contre la pollution. Si il y a des dégradations, il y aura évacuation des caravanes .

Ce problème d'occupation de terrains par les gens du voyage est récurent dans le nord du Haut-Rhin, à cause de l'absence d'aire de grand passage. La situation devrait s'améliorer d'ici l'année prochaine, avec la construction d'une aire de grand passage au sud est de Colmar. Elle pourra accueillir 200 caravanes.

On ne va pas creuser pour aller chercher le lindane, il n'y aura pas d'intoxication. On est rejetés de partout et on ne sait pas où s'installer,' Marina, membre des gens du voyage