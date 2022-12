L'Ocean Viking de SOS Méditerranée vient au secours de 113 personnes en mer

C'est son premier sauvetage en mer depuis son départ de Marseille le 18 décembre dernier. L'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée a secouru dans la nuit de lundi à mardi 113 personnes, parmi elles : 23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et trois bébés dont le plus jeune n'a que trois semaines précise SOS Méditerranée dont le siège est à Marseille.

Tous se trouvaient sur une embarcation pneumatique noire surchargée, dans l'obscurité totale et ont été secourus dans les eaux internationales dépendant de la zone de recherche et de secours maltaise, proche de la zone libyenne. Ils ont été pris en charge à bord du navire par des membres de l'ONG ainsi que de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour l'heure, l'Ocean Viking "continue de patrouiller" et "il est encore trop tôt" pour savoir où il pourra débarquer les personnes secourues, a indiqué à l'AFP Meryl Sotty, porte-parole de SOS Méditerranée. Mi-novembre, l'Ocean Viking avait débarqué à Toulon, dans le sud-est de la France, avec 230 migrants secourus entre Libye et Italie, à l'issue de trois semaines d'errance à la recherche d'un port sûr.

Le gouvernement français avait accepté d'accueillir "à titre exceptionnel" le bateau après le refus de l'Italie occasionnant des tensions diplomatiques entre les deux pays.