L’œil du web - Disney dévoile le premier personnage homosexuel de son histoire

Dans l’œil du web, Disney va mettre en scène, pour la première fois de son histoire, un personnage ouvertement homosexuel. Un automobiliste américain propose un numéro de jonglage à des policiers, et Mélanie, une jeune femme trisomique, qui présentera bientôt la météo sur France 2.

Appel au boycott de Disney

C'est l'un des films les plus attendus de l'année. La Belle et la Bête, l'adaptation filmée du dessin animé qui porte le même nom. Sortie prévue le 22 mars prochain dans les salles françaises. Un film qui provoque un vrai débat, depuis l'annonce de Disney. Le roi du dessin animé a annoncé, il y a quelques jours, que l'un des personnages du film sera ouvertement homosexuel et qu'il y aurait même, "explicitement" un "moment gay" dans La Belle et la Bête. Pour en savoir plus, il faudra aller le voir. Seule certitude, l'identité de personnage. Il s'agit de Le Fou, fidèle compagnon du méchant Gaston, qui sera en réalité, épris de ce dernier. Une information confirmée par le réalisateur du film et par Josh Gad, l'acteur qui l'incarne. Ce dernier a même fait pat sa fierté sur Twitter.

Une première vidéo de Le Fou chantant son admiration pour Gaston, a été publiée sur YouTube. Elle a fait plus de deux millions de vues.

Mais depuis l'annonce de Disney, des voix s'élèvent contre ce personnage homosexuel. Des parents américains se disent choqués et ont décidé de boycotter le film et même toutes les autres œuvres de la marque. "Disney me force à annuler mes vacances prévues en famille au parc" explique une mère de famille, dans un long article, largement partagé sur les réseaux sociaux. Une salle de cinéma de l'Alabama refuse déjà de projeter le film. La Russie, elle, a décidé de l'interdire totalement aux moins de 16 ans. Heureusement, certaines voix s'élèvent sur Twitter pour dénoncer ce boycott. Amy, une mère américaine réagit : "Oh mon dieu ! J'en pleure, des larmes de joie", "j'ai hâte d'aller partager ce moment, avec ma fille qui est bisexuelle" dit-elle.

Le jonglage, nouveau dépistage d'alcoolémie ?

La scène se déroule dans une petite ville de l'Arkansas aux Etats-Unis. Les policiers arrêtent une voiture qui roule trop lentement. Ils soupçonnent le conducteur d'avoir bu. Mais ce dernier, un jeune étudiant, leur explique, tout sourire, que s'il roule lentement c'est parce que l'un des feux du véhicule est cassé. Pour leur prouver qu'il est sobre, ce jongleur amateur, leur propose un numéro de jonglage, en sortant ses massues du coffre. Il demande même à un policier de le filmer et ce dernier accepte !

Une scène cocasse, mais pas sûr que le jonglage soit pour autant utilisé à l'avenir, pour dépister le taux d'alcoolémie des automobilistes.

Mélanie, jeune femme trisomique, nouvelle miss météo

On vous en parlait, il y a quelques jours dans L’Œil du web. Mélanie Ségard, une jeune française de 21 ans, atteinte de trisomie 21, va pouvoir réaliser son rêve. Présenter la météo. Elle avait lancé un appel aux chaînes de télévision sur une page Facebook,. Une page "likée", soutenue par plus de 200 000 personnes. De quoi convaincre France 2, qui a décidé de lui confier la présentation du bulletin météo du 14 mars prochain, à 20h35. Mélanie Ségard sera accompagnée de la présentatrice Anaïs Baydemir. "La mobilisation spontanée du public autour de Mélanie offre un espoir à des milliers de personnes en situation de handicap qui sont encore trop souvent invisibles", affirme l'Unapei, l'association qui a soutenu la jeune femme.

Une belle initiative qui permettra aussi à France 2 de faire le buzz. BFM avait également proposé à la jeune femme de faire une météo, mais Mélanie Ségard préfère se concentrer sur une seule chaîne. D'ailleurs, elle va bientôt rencontrer le service météo de la chaîne publique, dans les prochains jours, pour s'entraîner à la présentation.

