L'Oeil du Web - 65 000 personnes chantent "Bohemian Rhapsody" et continuent de donner des frissons

L'Oeil du Web la vidéo de 65000 personnes reprenant une chanson du groupe Queen continue de faire le tour du Web - le cycliste Robert Millar devient Phillippa York - Donald Trump twitte une video à son gloire après le G20.

Un hymne du Rock repris par une foule entière

C'était un 1er juillet avant un concert du groupe Green Day à Londres. Le public attend sagement et la sono passe de la musique. Mais tout à coup c'est Queen qu'on entend dans les enceintes.. LA foule s'embrase, entonne immédiatement ce classique du rock et chante. Ils sont tous l'unisson. Ils vont le rester jusqu'au bout. Ce qui fait la force aussi de cette vidéo c'est précisément qu'il n'y a aucun dispositif vidéo. C'est filmé par une caméra en fond de scène donc on ne voit aucun visage juste une foule immense qui chante.

La video continue de faire le tour du web , déjà trois millions et demie de vues.

L'ancien cycliste Robert millar a changé de sexe.

Philippa York, anciennement Robert millar - Philippa York

Ne l'appelez plus Robert Mlillar mais Phillipa York. Le meilleur grimpeur du Tour 1984 (2e du Tour de France, du Tour d'Espagne et du Giro) a officialisé son changement de sexe sur le site cycliste Cyclingnews dont il est un contributeur régulier et consultant pur une chaîne anglaise pour le tour . 'je me suis senti différent depuis l'âge de 5 ans " affirme Philippa York. Robert Millar est devenu Philippa York depuis quelques années déjà mais n'avait pas rendu public ce changement d'Etat . Aujourd'hui les temps changent dit-elle , je suis moins l'objet d'opinions archaïque et de propos blessant; Le cyclisme est l'un des sports les plus résistants aux changements dit-elle dans une interview au journal The Guardian.

Robert Millar endossant le maillot à pois sur le Tour © AFP

Donald Trump met son G20 en scène

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/NVDVRrWLs4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Le président américain n'a pas lésiné sur les trompettes et les chœurs. Sur une musique grandiloquente, les images défilent montrant Donald Trump avec les dirigeants de ce monde ou Donald Trump et sa femme, un montage photo à sa gloire. Pourtant ce qui ressortait du G20 , selon les observateurs c'est un Donald Trump mal à l'aise et isolé. Son initiative s'explique peut-etre ainsi. Comme d'autres il fait sa propre communication en court-circuitant les medias.