L'Oeil du Web - Berywam reprend le Carmina Burana de Carl Orff en Beatbox

Berrywam, groupe de Beatbox à Toulouse s'attaque à la musique classique avec talent. Une plage devient un enjeu politique. Un mariage émeut l'Amérique.

Un groupe de 4 toulousain Berywam fait un carton sur le web, et pas seulement sur le web. Ils sont d'ailleurs champions de France de Beatbox 2016 et comptent parmi eux, un certain MB14, finaliste de The Voice. Le Beatbox c'est du chant et des bruits de bouche. Et un rythme incroyable. Berywam vient de publier une vidéo d'une reprise du Carmina Burana de Carl Orff. Bluffant

C'était il y a quelques semaine à Annaba en Algérie. une jeune femme de 27 ans décide d'aller se baigner. Elle ne le fera finalement pas à cause de la peur. Peur des remarques, des insultes et des jugements. Il faut dire que depuis quelques mois une campagne anti bikini fondamentaliste s'est développé, notamment sur les réseaux sociaux .Des milliers d'hommes ont publiés des photo de femmes en bikini pour les dénoncer.

Cette jeune femme, sous le pseudonyme de Sara, a donc créé un groupe secret sur Facebook pour inviter d'autre jeune femme à venir se baigner avec elle sur cette plage. Elle était quarante au début du mois , elles seraient désormais 3000. Malgré les insultes et les remarques, quatre baignade ont eu lieux . Elles veulent disent-elle inculquer la tolérance et l'acceptation de l'autre. Cette mobilisation est un première dans le pays.

Mes copines bonoises sont sur la place. .Ne lâchez rien, fière de ma ville. Annaba ❤❤👄 pic.twitter.com/Mg7Sa5eE7X — MorganToMe (@Morgan2Me) July 12, 2017

Tous les ingrédients sont là pour une histoire très américaine. Nous sommes à une cérémonie de mariage entre un marine, Joshua, en uniforme et sa femme, Emily, engagée dans les forces de sécurité. Emily veut faire un petit discours à Gage, il est le fils de Joshua, il a 4 ans. "Ne pleure pas chéri". Gage fond en larmes. Il vient se serrer contre Emily. Il faut dire que c'est aussi une déclaration d'amour. "Je ne t'ai pas donné la vie mais la vie m'a donné le plus beau des cadeau" dit-elle. Le tout au milieu des rires de l'assemblée et d'une belle musique un peu grandiloquente, genre film américain. Très mignon quand même.