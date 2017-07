L'oeil du Web De l'acide en pleine nature la video continue de déclencher de nombreuses réactions

ArcelorMittal, mis en cause dans la pollution à l'acide rejette toute responsabilité - La drôle de surprise d'Annie Lennox - Entraîneurs de Ligue un, ne les abandonnez pas au bord de la route!

La vidéo du scandale révéle par france Bleu Lorraine. Difficile de passer à côté vous êtes plus d'un million à l'avoir regardée : Un chauffeur d'un sopus traitant d'Arcelor mittal filmant ce qu'il a été obligé de faire pendant trois mois dit-il : déverser de l'acide en pleine nature. tout cela se passe dans un crassier - c'est à dire un dépotoir- à Marspich dans la vallée de la Fensch. Deux tuyaux dans la boue déversent un liquide jaune fluo.

Arcelor Mittal nie toute responsabilité et envisage de porter plainte. S'il s'est passé quelques chose ce serait le fait de personnes isolées dit en substance la direction. Hélas, pour l' associations de défense de l'environnement Robin des Bois , le déversement de déchets toxiques est une histoire banale bien que scandaleuse.

Une drôle de surprise pour Annie Lennox

Une radio américaine pense avoir repéré un jeune talent : Celui d'Annie Lennox !

La chanteuse a reçu un message d'une jeune femme d'une radio de Los Angeles du type "je suis chargée de repérer les nouveaux talents, nous vous avons entendus et nous vous souhaitons vous aider et vous diffuser". Sauf qu'Annie Lennox est la chanteuse d'Eurythmics

Des tubes à la pelles, 75 millions d'albums, des Grammy Awards comme s'il en pleuvait ! Annie Lennox s'est amusée à mettre le petit mail de la radio californienne sur son mur Facebook.. Attention , il s'agit souvent d'arnaque dit-elle également, ils finissent pas vous demander de l'argent.

Entraîneurs de foot abandonnés

"C'est un fléau, chaque été ils sont encore trop nombreux à être laissés sur le bord de la route". On voit les images défiler l'un est décrit comme aboyeur et généreux , un autre comme social. Vous pensez aux animaux de compagnie? Ce n'est pas du tout cela! Il s'agit des entraîneurs de foot français sans clubs cet été. les Antonetti, Passi, Baup et autre Courbis. Que vont-ils devenir? se demande le site Brut