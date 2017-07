L'Oeil du web - Deux gendarmes du Puy de Dôme nez-à-nez avec une voiture à contresens sur l'autoroute.

Les gendarmes filment un conducteur à contresens sur l'A75 - Un amateur de jeu vidéo d'horreur prend peur pour rien - Les DJ facétieux aiment jouer des tours à leur public.

Le drame a été évité de justesse dimanche matin sur l'A75 à hauteur d'Aubière et il a été filmé depuis l'intérieur de la voiture des deux gendarmes. On dirait un jeu vidéo sauf que c'est la vie, vous roulez sur la file de gauche et vous allez vous rabattre à droite après un dépassement. Et tout à coup une voiture surgit sur la même file. C'est ce qui est arrivé aux gendarmes qui , au dernier moment, ont mis un coup de volant à droite alors que le conducteur en face reste à fond .

Les gendarmes, qui ont mis cette vidéos sur leur murs Facebook en profitent pour indiquer l'attitude à suivre si vous croisez un véhicule à contresens.

Un amateur de jeux vidéo un peu trop absorbé

Un trentenaire joue à un jeu violent , interdit au moins de 18 ans , un jeu d'horreur. On voit sur la vidéo qu'il joue en streaming, on voit l'image, le personnage se promène dans la nuit , petite musique angoissante , on sent qu'il va se passser quelqu'un chose et soudain...

Les DJ sont parfois très facétieux

Vous connaissez le crowd trolling? Ou comment frustrer la foule en arrêtant un morceau juste au bon moment. Par exemple les DJ australiens Mashd and Kutcher s'amusent régulièrement à poster des vidéos de leur prestation en public. Ils ne sont pas les seuls. Voilà ce que ça donne. le public, l'espace d'un instant , est dégoûté et ça marche à tous les coups.